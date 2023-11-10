İnşaat maliyet endeksi yükseldi

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,46 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,39 arttı, işçilik endeksi %0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %54,15 arttı, işçilik endeksi %114,05 arttı.

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Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %66,08 arttı, aylık %2,47 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,47 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,08 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,49 arttı, işçilik endeksi %0,21 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,26 arttı, işçilik endeksi %113,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %73,97 arttı, aylık %2,44 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,09 arttı, işçilik endeksi %0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %63,27 arttı, işçilik endeksi %114,50 arttı.