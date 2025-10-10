Milliyet App
İnşaat maliyet endeksi yükseldi

İnşaat maliyet endeksi yıllık %22,82 arttı, aylık %1,05 arttı.

10.10.2025 - 10:32 |
İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,46 arttı, işçilik endeksi %0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,17 arttı, işçilik endeksi %30,16 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %22,53 arttı, aylık %1,15 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,15 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,67 arttı, işçilik endeksi %0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %18,92 arttı, işçilik endeksi %29,54 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %23,75 arttı, aylık %0,72 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,72 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,84 arttı, işçilik endeksi %0,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,94 arttı, işçilik endeksi %32,37 arttı.

