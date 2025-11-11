İnşaat maliyet endeksi yükseldi

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,90 arttı, işçilik endeksi %0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,32 arttı, işçilik endeksi %30,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %22,75 ARTTI, AYLIK %0,96 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,06 arttı, işçilik endeksi %0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %18,82 arttı, işçilik endeksi %30,47 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %24,60 ARTTI, AYLIK %0,57 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,43 arttı, işçilik endeksi %0,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %20,91 arttı, işçilik endeksi %32,86 arttı.