İnşaat üretim endeksi yükseldi

İnşaat üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 29,9 artış gösterdi.

14.11.2025 - 10:08 | | AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks eylülde yıllık bazda yüzde 29,9 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 31,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 23,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 30,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, eylülde aylık bazda ise yüzde 4,3 arttı.

Endeks, eylülde bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatında 3,2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,1 yükseldi.

