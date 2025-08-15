Canlı Borsa
İnşaat üretimi artış gösterdi

İnşaat üretimi yıllık %24,9 arttı.

15.08.2025 - 11:07 |
İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %26,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %23,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık %3,2 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %3,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,7 arttı.

