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İnşaat üretimi arttı

İnşaat üretimi yıllık %20,3 arttı.

16.07.2025 - 10:24 |
İnşaat üretimi arttı

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %10,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %17,4 arttı.

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İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %4,8 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %2,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,4 arttı.

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