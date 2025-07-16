İnşaat üretimi arttı

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %10,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %17,4 arttı.

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İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %4,8 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %2,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,4 arttı.