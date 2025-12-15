Canlı Borsa
İnşaat üretimi arttı

İnşaat üretimi yıllık %28,0 artış gösterdi.

15.12.2025 - 10:13
İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %28,8 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %21,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %29,9 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,1 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,6 azaldı.

