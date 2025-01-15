İnşaat üretimi yükseldi

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

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İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %3,2 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %2,9 arttı.