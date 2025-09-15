Canlı Borsa
İnşaat üretimi yükseldi

İnşaat üretimi yıllık %24,1 arttı.

15.09.2025 - 10:10 |
İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %16,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %22,6 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,2 arttı.

