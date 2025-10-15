İnşaat üretimi yükseldi
İnşaat üretimi yıllık %25,0 arttı.
15.10.2025 - 10:21 |
İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %17,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %25,1 arttı.
İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %1,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,2 azaldı.