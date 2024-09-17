Intel, Amazon için özel çip üretecek

Intel CEO'su Pat Gelsinger, çalışanlara Intel'in Amazon birimini milyarlarca dolarlık bir müşteri olarak güvence altına aldığını ve Intel'e tasarım hizmetleri ve üretim için ödeme yaptığını duyuran bir not yayınladı.

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Gelsinger yayınladığı notta ayrıca Intel'in planladığı maliyet kesintileri de özetlendi.

Amazon'un AWS bulut bilişim bölümü, veri merkezlerinde kullanılmak üzere halihazırda çeşitli çipler tasarlıyor ve en az bir versiyonunu paketlemesi için Intel ile anlaştı.

Şirketler, Intel'in AWS için bir "yapay zeka kumaş çipi" üreteceğini ve çip üreticisinin dış müşteriler için mevcut en gelişmiş versiyonu olan 18A sürecini kullanacağını söyledi. Intel, Amazon'dan şirketin yakında çıkacak 18AP ve 14A üretim süreçlerinde ek tasarımlar yapmayı beklediğini söyledi.