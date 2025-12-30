Canlı Borsa
UzmanparaIntel, Nvidia'ya hisse satışını tamamladı
HaberlerUzmanparaIntel, Nvidia'ya hisse satışını tamamladı

Intel, Nvidia'ya hisse satışını tamamladı

ABD'li çip şirketi Intel, Nvidia ile eylül ayında yaptığı anlaşma kapsamında, şirkete 5 milyar dolar değerindeki hisse satışını tamamladı.

30.12.2025 - 09:25 | AA
Intel, Nvidia'ya hisse satışını tamamladı

Intel, ABD menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC), konuya ilişkin bildirimde bulundu.

Bildirimde, Nvidia'ya toplam 5 milyar dolar nakit bedel karşılığında hisse satışı gerçekleştirildiği, işlemde hisse başına satış fiyatının 23,28 dolar olduğu kaydedildi.

Söz konusu satışın Nvidia ile eylül ayında yapılan anlaşma kapsamında yapıldığı ifade edilen bildirimde, planlanan işlemin daha önce SEC bildirimi yoluyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Nvidia, eylül ayında özel veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini ortaklaşa geliştirmek üzere Intel ile işbirliği yaptığını açıklamıştı.

Bu çerçevede, şirketin Intel'in adi hisse senetlerine hisse başına 23,28 dolarlık satın alma fiyatıyla 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilmişti.

