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İran kripto para yasasını onayladı

İran'da onaylanan kripto para yasasının ardından şirketlerin ithalatta dolar ve euro yerine kripto para ile ödeme yapabilecekleri bildirildi.

31.08.2022 - 13:03 | | İHA
İran kripto para yasasını onayladı

İran ithalat için kripto para kullanımına yönelik yasayı onayladığını duyurdu.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin yaptığı açıklamada Tahran'ın ithalat için ABD doları ve euro yerine kripto para biriminin kullanımını resmen onayladığını söyledi. Amin, "Yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı, lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı" dedi.

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