İran'da borsa mağdurlarından protesto

Göstericiler, hükümet yöneticilerini ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı hedef alan, "Perde arkasındaki yetkili paramızla ne yaptı?" ve "Yalancı yalancı; Kalibaf aşağıya in" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, borsanın sert bir şekilde düşüşe geçmesinden 3 gün önce 6 Ağustos günü yaptığı bir konuşmada, halkı borsada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa göstergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını borsaya yatırsın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

9 Ağustos günü düşüşe geçen İran Menkul Kıymetler Borsası endeksinin bugüne kadar yüzde 36 oranında değer kaybettiği belirtiliyor.