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09.11.2020 - 15:08 | | AA

İran'da borsa mağdurlarından protesto

İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından onlarca kişi, Tahran Borsa binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

İran'da borsa mağdurlarından protesto
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Göstericiler, hükümet yöneticilerini ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı hedef alan, "Perde arkasındaki yetkili paramızla ne yaptı?" ve "Yalancı yalancı; Kalibaf aşağıya in" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, borsanın sert bir şekilde düşüşe geçmesinden 3 gün önce 6 Ağustos günü yaptığı bir konuşmada, halkı borsada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa göstergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını borsaya yatırsın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

9 Ağustos günü düşüşe geçen İran Menkul Kıymetler Borsası endeksinin bugüne kadar yüzde 36 oranında değer kaybettiği belirtiliyor.

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