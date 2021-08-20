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İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış gösterdi.

20.08.2021 - 10:34 | | AA
İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemine ilişkin gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 36,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12,6 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 51,2, inşaat sektöründe yüzde 57,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,9 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 59,1, inşaat sektöründe yüzde 59,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,7 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 8, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7 yükseliş kaydetti.

İş gücü maliyeti ve saatlik kazanç endeksi

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler özelinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 4,6 yükseldi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6, inşaat sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi de bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,3 yükseldi. 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 artış gösterdi.

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