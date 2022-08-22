İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %4,4 arttı, inşaat sektöründe %6,3 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise %8,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %11,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe %7,6 yükseldi, inşaat sektöründe %2,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %17,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %74,2 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %74,2 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %69,7, inşaat sektöründe %53,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %80,6 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %1,3 arttı, inşaat sektöründe %1,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,5 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %2,1 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %1,2 arttı, inşaat sektöründe %0,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,1 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %12,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %12,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %12,9, inşaat sektöründe %9,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %12,4 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %56,9 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %56,9 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %58,8, inşaat sektöründe %58,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %54,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %56,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %56,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %57,7, inşaat sektöründe %57,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %53,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %60,7 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe %65,4, inşaat sektöründe %64,2, ticaret-hizmet sektörlerinde %56,2 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %9,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %9,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %11,5, inşaat sektöründe %9,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %8,9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %10,1 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %11,5, inşaat sektöründe %9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %9 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %9,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %9,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %11,1, inşaat sektöründe %8,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %8,1 arttı.