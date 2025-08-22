Canlı Borsa
İstihdam endeksi yıllık %1,9 arttı.

22.08.2025 - 14:36
İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,2 azaldı, inşaat sektöründe %6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %3,2 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,7 azaldı, inşaat sektöründe %4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %44,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %38,3, inşaat sektöründe %47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %47,8 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,9 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %2,7 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,3, inşaat sektöründe %2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,8 azaldı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %10,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %10,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %9,9, inşaat sektöründe %12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %11,3 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %44,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %44,6, inşaat sektöründe %42,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %45,2 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %43,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %43,6, inşaat sektöründe %41,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %44,5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %48,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %49,6, inşaat sektöründe %49,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %49,1 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %13,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,8, inşaat sektöründe %14,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %13,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,9, inşaat sektöründe %15,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %13,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %13,9 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %14,5, inşaat sektöründe %12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %14,0 arttı.

