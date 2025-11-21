İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,6 azaldı, inşaat sektöründe %7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,6 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık %0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,4 azaldı, inşaat sektöründe %6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık %40,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %40,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %34,5, inşaat sektöründe %44,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %43,5 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik %0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %1,0 azaldı, inşaat sektöründe %2,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik %0,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %4,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,5 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik %6,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %6,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,8, inşaat sektöründe %7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %7,3 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık %39,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %40,1, inşaat sektöründe %36,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %40,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık %39,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %39,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %40,7, inşaat sektöründe %35,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %40,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık %39,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %39,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %37,4, inşaat sektöründe %40,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %41,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %5,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,6, inşaat sektöründe %3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik %5,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,6, inşaat sektöründe %3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %6,8 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik %5,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,7, inşaat sektöründe %4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,7 arttı.