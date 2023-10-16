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Uzmanpara'İş gücü piyasası zayıflama belirtisi göstermiyor'
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'İş gücü piyasası zayıflama belirtisi göstermiyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi iş gücü piyasasının zayıflama belirtisi göstermediğini belirtti.

16.10.2023 - 08:31 |
'İş gücü piyasası zayıflama belirtisi göstermiyor'

ECB Başkanı Christine Lagarde resesyona yakın bir ortam ve rekor faiz artışlarına rağmen Euro Bölgesi iş gücü piyasasının yumuşama belirtisi göstermediğini söyledi. 

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Lagarde, "İş gücü piyasası hala gerçek bir zayıflama belirtisi göstermiyor. Hem işsizliğe fiili katılım hem de nominal rakamlarla işsizlik açısından gördüğümüz rakamlar oldukça çarpıcı" dedi. 

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