'İş gücü piyasası zayıflama belirtisi göstermiyor'

ECB Başkanı Christine Lagarde resesyona yakın bir ortam ve rekor faiz artışlarına rağmen Euro Bölgesi iş gücü piyasasının yumuşama belirtisi göstermediğini söyledi.

Haberin Devamı

Lagarde, "İş gücü piyasası hala gerçek bir zayıflama belirtisi göstermiyor. Hem işsizliğe fiili katılım hem de nominal rakamlarla işsizlik açısından gördüğümüz rakamlar oldukça çarpıcı" dedi.