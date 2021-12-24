Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİşgücü maliyeti istatistikleri belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri İşgücü maliyeti istatistikleri belli oldu

İşgücü maliyeti istatistikleri belli oldu

İşgücü maliyeti istatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL olarak gerçekleşti.

24.12.2021 - 10:33 | | İHA
İşgücü maliyeti istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı işgücü maliyeti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir üretilen işgücü maliyeti istatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 13 bin 587 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 9 bin 732 TL ile bilgi ve iletişim ve 8 bin 628 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri izledi. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 703 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 3 bin 129 TL ile inşaat ve 3 bin 751 TL ile diğer hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti.

İşgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı yüzde 86,9 oldu

İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı yüzde 86,9, sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 13 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 80,6 oldu

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler yüzde 80,6'lık oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşirken çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemeler kazançtan yüzde 9,1 oranında pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 0,5 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,5 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı yüzde 88,6 oldu

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 88,6 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,7 ve kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

    Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin ilk sözleri bu oldu
    Yatırımı olanlar dikkat! Türkiye'den ünlü şirkete büyük ceza
    İstanbul'da kanlı olay! 6 yaşındaki oğlunu öldürdü
    Bir merak uğruna milyonluk arabadan oldu
    Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'iş birliği' çağrısı
    Aaron Boupendza bombası! Koptu geliyor
    Stok isyanı! Fiyatı 600 liradan 2 bin liraya çıktı
    Her şey böyle başladı! Bunu yapmayan 'menemen yedim' demesin...
    Şoke eden olay! İstanbul'da Bursa'ya ön koltukta cesetle yolculuk
    İddialı pozlarıyla gündem olan Didem Soydan: Geri kafalı değiliz!
    Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi
    Yarım saat taksi bekleyen Bülent Ersoy'un isyanı!
    Caner Erkin'e büyük tepki! 'Yeter artık, onlara dua et'
    Risk alırken dikkat edin! 2022 yılı boyunca sürecek
    Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
    Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin ilk sözleri bu oldu
    Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin ilk sözleri bu oldu
    Yatırımı olanlar dikkat! Türkiye'den ünlü şirkete büyük ceza
    Yatırımı olanlar dikkat! Türkiye'den ünlü şirkete büyük ceza
    İstanbul'da kanlı olay! 6 yaşındaki oğlunu öldürdü
    İstanbul'da kanlı olay! 6 yaşındaki oğlunu öldürdü
    Bir merak uğruna milyonluk arabadan oldu
    Bir merak uğruna milyonluk arabadan oldu
    Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'iş birliği' çağrısı
    Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'iş birliği' çağrısı
    Aaron Boupendza bombası! Koptu geliyor
    Aaron Boupendza bombası! Koptu geliyor
    Stok isyanı! Fiyatı 600 liradan 2 bin liraya çıktı
    Stok isyanı! Fiyatı 600 liradan 2 bin liraya çıktı
    Her şey böyle başladı! Bunu yapmayan 'menemen yedim' demesin...
    Her şey böyle başladı! Bunu yapmayan 'menemen yedim' demesin...
    Şoke eden olay! İstanbul'da Bursa'ya ön koltukta cesetle yolculuk
    Şoke eden olay! İstanbul'da Bursa'ya ön koltukta cesetle yolculuk
    İddialı pozlarıyla gündem olan Didem Soydan: Geri kafalı değiliz!
    İddialı pozlarıyla gündem olan Didem Soydan: Geri kafalı değiliz!
    Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi
    Fenerbahçe'de Joachim Löw gelişmesi
    Yarım saat taksi bekleyen Bülent Ersoy'un isyanı!
    Yarım saat taksi bekleyen Bülent Ersoy'un isyanı!
    Caner Erkin'e büyük tepki! 'Yeter artık, onlara dua et'
    Caner Erkin'e büyük tepki! 'Yeter artık, onlara dua et'
    Risk alırken dikkat edin! 2022 yılı boyunca sürecek
    Risk alırken dikkat edin! 2022 yılı boyunca sürecek
    Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
    Ankete katıl, yılbaşı hediyeni seç!
    Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı

    Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı

    İcradan satılık daire

    İcradan satılık daire