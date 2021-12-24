İşgücü maliyeti istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı işgücü maliyeti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir üretilen işgücü maliyeti istatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 13 bin 587 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 9 bin 732 TL ile bilgi ve iletişim ve 8 bin 628 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri izledi. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 703 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 3 bin 129 TL ile inşaat ve 3 bin 751 TL ile diğer hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti.

İşgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı yüzde 86,9 oldu

İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı yüzde 86,9, sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 13 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 80,6 oldu

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler yüzde 80,6'lık oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşirken çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemeler kazançtan yüzde 9,1 oranında pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 0,5 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,5 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı yüzde 88,6 oldu

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 88,6 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,7 ve kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.