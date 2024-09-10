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Uzmanpara'İşlem gelirleri üçüncü çeyrekte düşebilir'
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'İşlem gelirleri üçüncü çeyrekte düşebilir'

Goldman Sachs CEO'su David Solomon alım-satım gelirlerinin üçüncü çeyrekte %10 düşmesini bekliyor.

10.09.2024 - 09:44 |
'İşlem gelirleri üçüncü çeyrekte düşebilir'

Solomon, işlem gelirlerinin geçen ayki durgun koşullar nedeniyle üçüncü çeyrekte muhtemelen %10 düşeceğini söyledi.

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Solomon, New York'ta düzenlenen bir finans konferansında yatırımcılara yaptığı açıklamada, “Özellikle Ağustos ayında daha zorlu bir makro ortam göz önüne alındığında, bu iş %10'a yakın bir düşüş eğilimi gösteriyor” dedi.

Bu düşüş, hisse senedi gelirlerinin %8 arttığı 2023'ün üçüncü çeyreğindeki çok güçlü bir ticaret çeyreğini takip edecek.

 

 