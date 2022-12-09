'İşlemciler piyasaya karşı pozisyon almalı'

Dünyada halka açık şirketlerin en büyük yatırımcısı olan, tüm halka açık hisselerin yaklaşık yüzde 1,3'üne sahip olan Norveç egemen varlık fonu, 2022 yılında piyasalarda yaşanan kargaşalar, Ukrayna'daki savaş, yükselen enflasyon ve faiz artırımları nedeniyle yaşadığı kayıpları telafi edecek 3 yıllık bir planı duyurdu.

Tangen, piyasanın üzerinde getiri sağlamanın yolunun Fon'u daha uzun vadeli, daha ana akıma ters davranan ve negatif seçim konusunda daha aktif olmak olduğunu savunarak, "Bu sahip olmak istemediğimiz çok fazla eşyamız, yükümüz olduğu anlamına geliyor" dedi.

Norveç'in egemen varlık fonu halihazırda büyük ölçüde endeksleri takip ederek yatırım yapıyor, yatırımlarını Norveç Maliye Bakanlığı'nın belirlediği sıkı kurallarla gerçekleştiriyor.