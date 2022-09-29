İspanya'da enflasyon geriledi

İspanya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre öncü verilerle tüketici fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. Böylece bir önceki ay yüzde 10,5 olan seviyeden 1,5 puan aşağı gelindi. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 10,1'e ineceği yönündeydi.

Fiyatlar 38 yılın ardından ilk kez yılın ortasında çift haneye çıkmıştı.

Açıklamada yaşanan düşüşün elektrik fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtildi. Akaryakıt ve ulaşım fiyatları da düşüşe katkı sağladı.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 aşağı geldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,6 artış olacağı yönünde oluşmuştu.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyatlarında aylık bazda değişim olmazken, yıllık yüzde 9,3 artış yaşandı. Piyasalar aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 10,1 artış bekliyorlardı.