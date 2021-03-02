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02.03.2021 - 12:40 | | AA

İspanya'da işsiz sayısı artıyor

İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Devlet İstihdam Kamu Hizmeti Kurumu'nun (SEPE) verilerine göre şubat ayında 44 bin 436 artan işsiz sayısı 2016'dan bu yana ilk defa 4 milyonun üzerine çıktı.

İspanya'da işsiz sayısı artıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünyada sosyo-ekonomik olarak en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 2020 yılında başlayan işsiz sayısındaki artış devam ediyor.

İşsizlik rakamlarında 2013 yılından bu yana en kötü şubat ayı verilerini açıklayan SEPE, toplam işsiz sayısının 4 milyon 8 bin 789'a çıktığını duyurdu.

Şubat ayı esas alındığında işsizlikte en yüksek artış hizmet sektöründe görülürken, onu tarım izledi. Ülke genelinde 17 özerk yönetim arasında işsizliğin en fazla arttığı bölgeler Endülüs, Valensiya ve Madrid oldu.

Diğer yandan İspanya'daki kısa adı ERTE olan, Türkiye'deki kısa çalışma ödeneğine denk gelen devlet yardımından yararlananların işçilerin sayısı da 909 bin 661'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19'un neden olduğu ekonomik krizden dolayı ülkedeki en büyük mağazalar zinciri El Corte İngles, BBVA bankası, NH otelleri grubu ya da Coca Cola gibi büyük işletmelerin de ERTE ilan etmeye hazırlandığı ülke basınında yazılıyor.

Uzmanlar, işsizlik sorununda İspanya'yı "çok zorlu bir yılın beklediği" görüşünde birleşirken, sendikalar da şimdiden eylem hazırlıkları yapıyor.

İspanya'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörü Kovid-19'dan dolayı uygulanan kısıtlamaların etkisiyle büyük bir çöküş yaşıyor.

İspanya'daki en büyük ekonomik krizin yaşandığı 2008-2014 arasında işsizlik sorunu büyük boyutlara ulaşarak, 2013 şubat ayında 5 milyon 40 bin 222 ile ülke demokrasi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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