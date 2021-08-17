Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİspanya'nın kamu borcu rekor kırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri İspanya'nın kamu borcu rekor kırdı

İspanya'nın kamu borcu rekor kırdı

İspanya'nın kamu borcu, haziranda 1,42 trilyon euroya ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek borç rakamı olarak kayıtlara geçti.

17.08.2021 - 15:10 | | AA
İspanya'nın kamu borcu rekor kırdı

İspanya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kamu borcunda art arda 2 aydır artış olduğu, bir önceki aya göre hazirandaki artışın yüzde 1,7 olarak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu borcunun 1,42 trilyon euro ile GSYH'nin yüzde 122,1'ine denk geldiği, hükümetin açıkladığı İstikrar Planı'nda yüzde 119,5 olarak öngörülen hedefin üzerinde olduğu kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, 2020'nin aynı dönemine göre kamu borcunda 134 milyar 607 milyon euroluk (yüzde 10,4) artış olurken, salgının etkisiyle gelirler azaldı, onaylanmış destek tedbirlerini finanse etmek için maliyetler ise arttı.

İspanya, AB'de Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından kamu borcunun GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Ünlü Afgan sinemacı Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

Ünlü Afgan sinemacı Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

İcradan satılık daire

İcradan satılık daire

23 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

23 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Nesli tehdit altındaki "karakulak" ölü bulundu

Sıradaki Haber
Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

Sıradaki Haber
Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

Sıradaki Haber
Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Sıradaki Haber