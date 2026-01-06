'İşsizlik oranında ani artış riski var'

Kashkari, CNBC'ye verdiği röportajda "Enflasyon riskinin kalıcılık olduğunu düşünüyorum. Bu tarife etkilerinin sistem içinde ilerlemesi birkaç yıl alıyor. Oysa işsizlik oranının buradan sıçrayabileceğine dair bir risk olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ekonomistler, ABD'de işsizlik oranının Aralık ayında Kasım ayındaki yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e düştüğünü tahmin ediyor. Çalışma Bakanlığı'nın aylık istihdam raporunu cuma günü yayınlaması bekleniyor.

Kashkari,işsizlik oranın yaklaşık yüzde 4,6 civarında olduğuna inandığını ve bunun iş piyasasının soğuduğunu gösterdiğini söyledi. Enflasyonun da soğuduğunu gösteren verilere şüpheyle yaklaşıyor ve sonbaharda rekor uzunluktaki hükümet kapanmasıyla bağlantılı veri toplama sorunlarına dikkat çekiyor.

Hükümet geçen ay ABD tüketici fiyatlarının Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttığını ve bunun tahmin edilenden daha az olduğunu bildirdi.