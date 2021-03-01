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01.03.2021 - 12:12 | | AA

İstanbul'un enflasyon rakamı açıklandı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 15,45, toptan fiyatlar yüzde 16,15 arttı.

İstanbul'un enflasyon rakamı açıklandı
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İstanbul'da şubatta, bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,48, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,48 arttı.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 15,45, toptan fiyatlar yüzde 16,15 artış kaydetti.

Sektörel bazda değişim oranları

Peraken fiyatlar şubat ayında bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3, konut harcamalarında yüzde 2,35, gıda harcamalarında yüzde 1,69, giyim harcamalarında yüzde 0,37, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,08 arttı.

Bu dönemde kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,03, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,02 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise şubatta bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 6,09, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,19, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,04 artış kaydederken, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,94, azalış görüldü.

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