Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu
HaberlerUzmanpara Haberleri İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu
ABONE OL

İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu

İstanbul'da martta, bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13, toptan fiyatlar yüzde 3,10 arttı.

01.04.2021 - 12:37 | | AA
İstanbul'un enflasyon rakamları belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Mart 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,13 arttı.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,37, toptan fiyatlar yüzde 17,67 artış kaydetti.

Sektörel bazda değişim oranları

Peraken fiyatlar mart ayında bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,28, konut harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 1,08, giyim harcamalarında yüzde 4,14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,44 ve konut harcamalarında yüzde 1,23 arttı.

Bu dönemde kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,31 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise martta bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 5,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,69, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,98 artış kaydederken, mensucat grubunda ise fiyat değişmedi.

GÜNCEL HABERLER

Eşini, ölmesi halinde başkasıyla birlikte olmasından korkup, boğdu

Eşini, ölmesi halinde başkasıyla birlikte olmasından korkup, boğdu

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Martta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Martta en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Son dakika haberi... Kırıkkale'de feci kaza! 1'i polis 2 yaralı var

Son dakika haberi... Kırıkkale'de feci kaza! 1'i polis 2 yaralı var

İngiltere'de korkunç gerçek: Semptom gösterenlerin beşte biri test yaptırmış

İngiltere'de korkunç gerçek: Semptom gösterenlerin beşte biri test yaptırmış

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini, ölmesi halinde başkasıyla birlikte olmasından korkup, boğdu

Eşini, ölmesi halinde başkasıyla birlikte olmasından korkup, boğdu

Sıradaki Haber
Başvuranın hesabına yatacak! Yeni destek...

Başvuranın hesabına yatacak! Yeni destek...

Sıradaki Haber
m-RNA dizilimleri çözüldü, internette yayında!

m-RNA dizilimleri çözüldü, internette yayında!

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak, büyük ikramiye ne kadar? 1 Nisan Süper Loto çekilişi nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak, büyük ikramiye ne kadar? 1 Nisan Süper Loto çekilişi nasıl oynanır?

Sıradaki Haber