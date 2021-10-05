İşte altın fiyatlarında son durum

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD dolarındaki güçlenmenin ardından yönünü aşağı çevirdi. Artan enerji fiyatlarının ekonomik aktiviteyi zayıflatmasının riskli varlıklara yönelik iştahını azaltması ise altın fiyatının destek seviyelerinde tutunmasına yardım ediyor.

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Dün, 23 Eylül'den bu yana ilk kez 1770 dolar/ons seviyesinin üzerini gören spot altın şu sıralarda 1759 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklendiği kadar geçici olmayacağı, öngörülenden daha uzun süre yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalacağı yönündeki değerlendirmelerin altın fiyatına destek vermeye devam edeceğini öngörseler de, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen varlık alım azaltımı kararı öncesinde 1740-1785 dolar/ons bandının dışına çıkılamayacağını savunuyorlar.

Piyasanın yönünde, ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de belirleyici olacak.

Yurt içinde ise gram altın güne 500 liranın üzerinde başladı.