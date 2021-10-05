Geri Dön
Uzmanparaİşte altın fiyatlarında son durum
HaberlerUzmanpara Haberleri İşte altın fiyatlarında son durum

İşte altın fiyatlarında son durum

ABD dolarının güçlenmesi uluslararası piyasalarda altın fiyatını geriletti. Yurt içinde ise gram altın güne 500 liranın üzerinde başladı.

05.10.2021 - 09:13 |
İşte altın fiyatlarında son durum

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD dolarındaki güçlenmenin ardından yönünü aşağı çevirdi. Artan enerji fiyatlarının ekonomik aktiviteyi zayıflatmasının riskli varlıklara yönelik iştahını azaltması ise altın fiyatının destek seviyelerinde tutunmasına yardım ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün, 23 Eylül'den bu yana ilk kez 1770 dolar/ons seviyesinin üzerini gören spot altın şu sıralarda 1759 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklendiği kadar geçici olmayacağı, öngörülenden daha uzun süre yüzde 2 seviyesinin üzerinde kalacağı yönündeki değerlendirmelerin altın fiyatına destek vermeye devam edeceğini öngörseler de, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) beklenen varlık alım azaltımı kararı öncesinde 1740-1785 dolar/ons bandının dışına çıkılamayacağını savunuyorlar.

Piyasanın yönünde, ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de belirleyici olacak.

Yurt içinde ise gram altın güne 500 liranın üzerinde başladı.

Türk Sanatı Londra'daki London Turkis Art Week'te sanatseverlerle buluşuyor

Türk Sanatı Londra'daki London Turkis Art Week'te sanatseverlerle buluşuyor

Borusan Sanat, yeni sezonda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde

Borusan Sanat, yeni sezonda Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde kalınca yakalandı!

Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde kalınca yakalandı!

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Dünyada mercan resifinin yüzde 14'ü yok oldu

Dünyada mercan resifinin yüzde 14'ü yok oldu

Son dakika... Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Son dakika... Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Bursa’da dehşet anları! 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı

Bursa’da dehşet anları! 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de deprem mi oldu? Son depremler AFAD - Kandilli 5 Ekim 2021

İzmir'de deprem mi oldu? Son depremler AFAD - Kandilli 5 Ekim 2021

Sıradaki Haber
Zam oranları gelişmesi! En düşüğü 4.102 TL...

Zam oranları gelişmesi! En düşüğü 4.102 TL...

Sıradaki Haber
BioNTech aşısında 3’üncü doz kararı

BioNTech aşısında 3’üncü doz kararı

Sıradaki Haber
Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde kalınca yakalandı!

Sokakta kalıyordu, çaldığı bileziği satıp lüks otelde kalınca yakalandı!

Sıradaki Haber