İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasaları başta ABD olmak üzere küresel bazda yaşanan ekonomik gelişmelerden destek bulmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan veriler, değerli metal altının fiyatının yükselmesine neden olmuştu.

ABD’DEKİ GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Dünya merkez bankalarının patronu ABD Merkez Bankası (Fed) pandemi koşulları sebebiyle bozulan ekonomiyi toparlamak için ultra gevşek para politikası hamleleriyle piyasayı destekliyor.

Özellikle son dönemde ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler hızla artmış ve Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alım programında azaltıma kasım ayı itibarıyla başlanabileceğini belirtmişti.

Ancak Powell, istihdam ve enflasyon verileriyle ilgili sıkı duruşunu her söyleminde dile getirmekte. Özellikle varlık alım programında rotayı belirleyecek olan kritik veriler ABD ekonomisi için hayati önem taşıyor.

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde artması ve büyümenin öncü verisi sanayi üretiminin öngörülerin altında kalması, altın fiyatlarının yukarı yönde hareket etmesine neden oldu.

ABD’de verilerin beklentileri karşılamamasıyla birlikte dolar gelişen ülke para birimlerine karşı değer kaybetti. Bu gelişmeyle dolar endeksi 94 kritik eşiğinin altına sarktı.

Doların gerilemesiyle birlikte ons altın geçtiğimiz hafta 1800 dolar direnç seviyesinin üzerine çıktı. Ancak burada kalıcılığını sağlayamadı.

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ONS ALTIN BUGÜN YATAY SEYİRDE

Bu hafta genel olarak 1790 ve 1760 dolar seviyeleri arasında hareketini sürdüren ons altın, bugün yatay bir seyir izliyor.

Güne 1782 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.10 oranında düşüşle 1783 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1781 dolar, en yüksek ise 1790 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın, ABD dolarının Türk Lirası karşısındaki seyri ve ons altındaki fiyatlamalardan destek buluyor.

Güne 528.2 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.38 oranında düşüşle 531.4 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 528 lira, en yüksek ise 532 lira seviyeleri görüldü.