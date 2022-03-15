İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününden bu yana aşağı yönlü bir seyir izliyor. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanması jeopolitik risk eğiliminin hafiflemesinde etkili olurken, bu durum altında düşüşü destekliyor.

ALTINDA ‘FED’ FİYATLAMASI

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilecek. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle emtia fiyatlarında görülen ralli enflasyonu körükledi. ABD’de enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artarak 40 yılın zirvesindeki seyrini korudu.

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Fed’in yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz oranını yüzde 0.25 oranında yükseltmesi bekleniyor. Fed’in parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik öngörüler de altın fiyatlarının baskılanmasında etkili oluyor.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününe 1990 dolardan başlayan ons altın 1949 dolara kadar geriledikten sonra 1951 dolardan kapandı.

Bugüne 1951 dolardan başlayan ons altın düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın şu dakikalarda 1933 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1925 dolar, en yüksek ise 1954 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELER KRİTİK

Analistler 1925-1929 dolar/ons aralığının altın fiyatı için önemli bir destek oluşturduğunu ve burada kalınması halinde yeniden 1940 dolar/ons seviyesinin denenebileceğini belirtirken, Rusya-Ukrayna müzakerelerinden gelecek haberler ve Fed'in ne kadar şahin mesajlar vereceğine bağlı olarak 1900 dolar/ons altının da hedeflenebileceğini vurguluyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise ons altında yaşanan keskin düşüş gram altın fiyatının gerilemesinde etkili oluyor. Geçtiğimiz güne 941 liradan başlayan gram altın 925 liraya kadar düştükten sonra 927 liradan kapandı.

Bugüne 925 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda değer kaybederek 920 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 913 lira, en yüksek ise 930 lira seviyeleri görüldü.