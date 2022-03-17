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İşte altın fiyatlarında son durum

Altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz gün açıkladığı faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 0.25 puan artırdı. Peki faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte detaylar...

17.03.2022 - 09:22 | | UZMANPARA
İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed’in çarşamba günü açıkladığı faiz kararındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 0.25 puan artırarak yüzde 0.25-0.50 puan seviyesine çıkardı.  

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Fed böylelikle 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş enerji fiyatlarını yükseltirken, bu durum ABD’de enflasyonu yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artırarak 40 yılın zirvesine çıkardı.  

6 KEZ FAİZ ARTIŞINA GİDİLEBİLİR  

Fed yükselen enflasyon karşısında harekete geçerek politika faizini yukarı çekmiş oldu. Fed bilanço daraltmasına ise önümüzdeki toplantılarda başlanabileceğini kaydederken, bu yıl içerisinde 6 kez daha faiz artışına gidilebileceğinin sinyalini verdi.  

POWELL’DAN ENFLASYON MESAJI  

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell ise piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell, “ABD ekonomisi çok güçlü ve daha sıkı para politikasını kaldırmak için iyi bir konumda” dedi. Gerekirse politikayı daha hızlı sıkılaştırabileceklerini belirten Powell “Enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde yukarı yönlü baskının devam etme risklerine karşı dikkatliyiz” ifadelerini kullandı.  

ONS ALTIN FED ETKİSİYLE PRİMLENDİ 

Geçtiğimiz güne 1917 dolardan başlayan ons altın Fed’in faiz kararı öncesinde 1929 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kritik gelişme sonrası ons altında sert hareketler görülmedi. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 1927 dolardan kapandı. 

Fed’in faiz kararı sonrası ons altın bugüne 1927 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda 1940 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1923 dolar, en yüksek ise 1940 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİYOR 

Yurt içinde ise gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle primli bir seyir izliyor. 

Geçtiğimiz güne 905 liradan başlayan gram altın 912 liraya kadar yükseldi ve günü 906 liradan kapattı. 

Bugüne 903 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 915 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 900 lira, en yüksek ise 915 lira seviyeleri görüldü. 

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