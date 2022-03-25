Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz gün gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’ndeydi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında kimyasal silah kullanması durumunda buna karşılık verileceğini söyledi.

Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması yönünde çağrıda bulunurken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz satışının ruble ile yapılması yönündeki teklifini reddetti.

BRÜKSEL’DEN YAPTIRIM ÇIKMADI

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçtiğimiz günlerde Biden’ın Avrupa ziyareti sırasında Rusya’ya yeni yaptırımları açıklayacağını söylemişti. Kritik NATO zirvesinde beklenilen yaptırım kararı çıkmadı.

ONS ALTIN DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz gün NATO zirvesi öncesi sert yükseliş kaydeden ons altın 1966 dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra 1957 dolardan kapandı.

Bugüne 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşerek 1954 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1953 dolar, en yüksek ise 1964 dolar seviyeleri görüldü. NATO zirvesinde Rusya’ya yönelik beklenen yaptırım kararının çıkmaması ons altının bugün geri çekilmesinde etkili oluyor.

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Ayrıca son günlerde gösterdiği yukarı yönlü fiyat hareketinin etkisiyle ons altın haftayı yükselişle tamamlamaya yöneldi.

GRAM ALTIN BUGÜN YATAY SEYİRDE

Geçtiğimiz gün ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı 937 lirayı aştı ve 932 liradan kapandı.

Bugüne 932 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 931 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 930 lira, en yüksek ise 937 lira seviyeleri görüldü.