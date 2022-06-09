İşte altın fiyatlarında son durum

Altın yatırımcıları bugün açıklanacak olan kritik gelişmeye odaklandı. Son günlerde dolardaki hareketlenme ve küresel ekonominin resesyona girebileceğine yönelik endişelerle ons altın fiyatı nispeten yatay bir seyir izlemişti. Yurt içinde ise gram altın fiyatı kritik eşik olan bin liranın üzerine çıktı.

TAHVİL FAİZİ YÜZDE 3’Ü AŞTI, ONS ALTIN BASKI ALTINDA

Haftaya 1851 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1859 dolara kadar yükseldikten sonra 1853 dolardan kapandı. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3’ün üzerinde yükseliş kaydederken, bu durum doların cazibesini artırıyor.

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Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde görülen yükselişler ons altının gerilemesine yol açıyor. Güne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1850 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1849 dolar, en yüksek ise 1855 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI ECB’NİN FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 14.45’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. Piyasalar ECB'nin bu toplantıyı pas geçerek bir sonraki toplantıda faizi artıracağını düşünüyor. ECB’nin faiz kararıyla birlikte piyasalara verilecek mesajlar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

ONS ALTINDA BU SEVİYELER KRİTİK

IKON Menkul ons altın fiyatına yönelik çarpıcı bir analizde bulundu. IKON Menkul'den yapılan açıklama şöyle:

"Haftanın ilk üç işlem gününde 1839-1855 bandı arasında yön arayışının ve nispeten sakin bir seyrin hakim olduğu ons altında bugünkü Avrupa Merkez Bankası kararı ve yarın açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarıyla beraber sakin seyir bozulabilir. Sarı metalde olası yukarı yönelimlerde 1855 üstünde 1869 ve 1892 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağıda ise 1839 ve siyah yükselen destek çizgisi altına yönelimlerde 1828 ve 1810 seviyeleri destek oluşturabilir."

GRAM ALTIN BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz güne 998 liradan başlayan gram altın bin 24 liraya kadar yükseldikten sonra günü bin 20 liradan kapattı. Son günlerde dolar/TL’de görülen primli seyir altının gram fiyatını yükseltiyor.

Bugüne bin 20 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek bin 23 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük bin 18 lira, en yüksek ise bin 25 lira seviyeleri görüldü.