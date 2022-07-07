İşte altın fiyatlarında son durum

Finans piyasalarındaki gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, emtia fiyatlarındaki gerileme dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatı 100 doların altını görürken, ons altındaki sert düşüşün sebebi merak ediliyor.

KRİTİK EŞİĞİN ALTINA DÜŞTÜKTEN SONRA RESMEN ÇAKILDI

Ons altın haftaya 1800 dolar olan kritik eşiğin üzerinde başladıktan sonra salı ve çarşamba günleri sert düşüşe sahne oldu. Geçtiğimiz gün 1732 dolara kadar gerileyen ons altın 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altında son iki günde değer kaybı yüzde 4’ü aştı.

ALTIN YATIRIMCILARI TOPLANTI TUTANAKLARINI BEKLİYORDU

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı geçtiğimiz gün yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarındaydı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son toplantısına ait tutanaklarında yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha kısıtlayıcı bir duruşun mümkün olabileceği belirtildi.

FED FAİZİ UZUN SÜRE YÜKSEK TUTABİLİR

Fed yetkilileri temmuz ayındaki toplantıda politika faizinin 50 veya 75 baz puan artırılabileceği yönünde görüş bildirirken, yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için faizin uzun süre yükselmeye devam edebileceği konusunda anlaştı.

ONS ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel çapta merkez bankalarının pandemi döneminde ekonomilerini destekleyebilmek için ultra gevşek para politikası uygulaması enflasyonu yükselten ana sebep olmuştu. Global ölçekte tüm ekonomiler enflasyonla mücadele ederken sıkı para politikasına yöneldiler.

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ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlarken, diğer ülke merkez bankaları da Fed’i takip etmeye başladı. Fed son toplantısında faizi 75 baz puan yükselterek 28 yılın en sert faiz artışına gitmişti. Buna rağmen ABD’de enflasyon halen rekor seviyede bulunuyor.

Merkez bankalarının faiz artırması ekonomilerin resesyona gireceği endişesini artırdı. Küresel büyümenin yavaşlayacağına yönelik endişeler başta emtia fiyatları olmak üzere hisse senetleri ve kripto paralarda da satış baskısı yarattı.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Güne 1738 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1743 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1736 dolar, en yüksek ise 1747 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN DÜŞERKEN GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son iki günde yüzde 4’ten fazla gerileyen ons altın 9 ayın dibini gördü. Ons altındaki sert düşüşe rağmen gram altın fiyatında gerileme görülmedi. Küresel çapta doların güçlenmesi ons altın fiyatının aşağı çekilmesine yol açıyor.

Dolar endeksi geçtiğimiz gün 107 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın zirvesine ulaştı. Yurt içinde ise dolar kurunun değer kazanıyor olması gram altın fiyatını yükseltiyor. Ons altında gerileme olsa bile dolar/TL’deki yükseliş gram altının düşmesini engelliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Bugüne 963 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 968 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 960 lira, en yüksek ise 969 lira seviyeleri görüldü.