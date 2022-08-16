İşte altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz haftalarda ABD’deki ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte altın piyasasında yükseliş hızlanmıştı. Ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın ise 1040 lirayı aşmıştı.

ALTIN PİYASASINDA ÇİN ETKİSİ

Son 4 hafta boyunca yükseliş kaydeden altın piyasasında dün rüzgar tersine döndü. Dünyanın en büyük 2. ekonomisi olan Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin daralma kaydetmesi resesyon endişelerini beraberinde getirdi.

Özellikle Çin’de sıfır Covid kapsamında uygulanan kapanmaların talebi yavaşlatmasıyla birlikte ekonomide yavaşlama sinyalleri artıyor. Buna karşılık Çin Merkez Bankası dün sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitti. Diğer ülke merkez bankalarından ayrışarak gevşek para politikası izleyen Çin Merkez Bankası piyasaları fonlamayı sürdürüyor.

ONS ALTIN 1800 DOLARDAN DÖNDÜ

Haftaya 1802 dolardan başlayan ons altın 1773 dolara kadar geriledikten sonra 1779 dolardan kapandı. Dolar endeksinin küresel çapta güç kazanması ons altının baskı altında kalmasında etkili oluyor.

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Güne 1779 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1776 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1776 dolar, en yüksek ise 1783 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel olarak hareketini sürdürüyor. Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın 1023 liraya kadar geriledikten sonra 1027 liradan kapandı.

Bugüne 1027 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif düşerek 1025 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1025 lira, en yüksek ise 1029 lira seviyeleri görüldü.