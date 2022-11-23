İşte altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda gözler aralık ayında gerçekleştirilecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına çevrildi. ABD’de son gelen enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini artırdı.

Geçtiğimiz gün Fed yetkililerinin faiz artış hızının yavaşlatılacağına yönelik açıklamaları dolar endeksinin gerilemesine yol açmıştı. Bugün ise Fed yetkililerinden faiz artışı konusunda yeni açıklamalar geldi.

6 gelişmiş ülke para biriminin karşısında doların hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 107’li seviyelere kadar geriledi. Ancak doların küresel çapta zayıflama göstermesine rağmen altın fiyatlarında yükseliş sınırlı kaldı.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ DEĞERLENDİRMESİ

Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester yetkililerin tamamen enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını söylerken, Kansas City'deki meslektaşı Esther George, bol miktarda ABD tasarrufunun talebi soğutmak için daha yüksek faiz oranlarını gerektirebileceği konusunda uyardı.

Fed bu ay üst üste 4. kez faiz oranlarını 75 baz puan artırarak gösterge faiz oranındaki hedefi yüzde 3,75 ila yüzde 4 aralığına getirmişti.

PİYASALARDA GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Öte yandan bugün saat 22.00’de Fed’in son toplantısına dair tutanaklar yayınlanacak. Tutanaklarda Fed’in aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantısında ne tür kararlar alınabileceğinin sinyalleri aranacak. Fed tutanaklarından gelen mesajlar piyasalar üzerinde etkili olabilir.

DÜN ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Geçtiğimiz güne 1739 dolardan başlayan ons altın 1749 dolara kadar geriledikten sonra 1740 dolardan kapandı. Dolar endeksinin gerileme göstermesine rağmen ons altın fiyatında büyük oranlı yükselişler görülmedi.

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Bugüne 1740 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1736 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1733 dolar, en yüksek ise 1742 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatında aşağı yönlü seyir sürüyor. Geçtiğimiz güne 1041 liradan başlayan gram altın 1038 liraya kadar geriledikten sonra 1041 liradan kapandı.

Bugüne 1041 lira seviyesinden başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1039 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1037 lira, en yüksek ise 1043 lira seviyeleri görüldü.