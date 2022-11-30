Altın yatırımcıları kritik gelişmeyi bekliyor

Geçtiğimiz hafta ortasında Fed’in son toplantısının tutanakları yayınlanmıştı. Tutanaklarda birçok Fed yetkilisi politika faizinin önümüzdeki süreçte yavaşlatılması gerektiğine dair görüş bildirmişti. Bu durum dolar endeksinin zayıflamasına yol açarken altın fiyatlarına destek vermişti.

‘FED GELECEK YIL FAİZ İNDİRMEYE BAŞLAYACAK’

Öte yandan Bank of America (BofA), Fed'in küçülen ekonomiyi canlandırmak için para politikasında sıkılaştırmayı gelecek yıl yavaşlatacağını ve er ya da geç faizleri indirmeye başlayacağını, bunun 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerini düşüreceğini savundu.

ALTIN YATIRIMCILARI YOĞUN VERİ AKIŞINI BEKLİYOR

Bugün altın yatırımcılarının gözü kulağı açıklanacak olan ekonomik verilerde olacak. Saat 13.00'de Euro Bölgesi kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak. Tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 10.4 oranında yükselmesi bekleniyor.

Saat 16.15'te ise ABD'de kasım ayı özel sektör istihdamı açıklanacak. Tarım dışı istihdam verilerine öncülük eden özel sektör istihdam rakamının 200 bin olarak açıklanması bekleniyor.

Günün beklenen bir diğer verisi saat 16.30'da açıklanacak olan ABD'nin üçüncü çeyrek için GSYH ikinci tahminleri olacak. GSYH ilk açıklanan rakamlarla yüzde 2,6 büyüme göstermişti. Bugün açıklanacak rakamın yüzde 2.7 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca saat 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell, Brookings Enstitüsü'nde "Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı bir konuşma yapacak. Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem için faiz politikasına dair piyasalara vereceği mesajlar önemle takip edilecek.

Bugün açıklanacak olan ekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar altın piyasasında fiyatlamaları etkileyebilir.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Haftanın ilk işlem gününde düşüş gösteren altın fiyatları sonraki günlerde toparlanma kaydediyor. Geçtiğimiz güne 1740 dolardan başlayan ons altın 1759 dolara kadar yükseldikten sonra 1748 dolardan kapandı.

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Bugüne 1748 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1756 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1747 dolar, en yüksek ise 1756 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Geçtiğimiz güne 1041 liradan başlayan gram altın 1054 liraya kadar yükseldikten sonra 1047 liradan kapandı.

Bugüne 1048 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 1052 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1046 lira, en yüksek ise 1053 lira seviyeleri görüldü.