İşte altın fiyatlarında son durum

Hafta başında Noel tatili sebebiyle Avrupa, ABD ve Asya piyasalarının kapalı olması ile altın fiyatları sakin bir seyir izlemişti. Ancak salı günü saat 18.30’dan sonra altın fiyatları sert hareketlere sahne oldu.

Özellikle Rusya’nın petrolde tavan fiyat uygulamasına geçen bazı ülkelere misilleme yaparak petrol satışını yasaklayacağını duyurması piyasalarda jeopolitik risk algısını güçlendirdi. Öte yandan Çin’de sıkı Covid-19 politikasının gevşetilmesi yönünde adımlar atılması da altın fiyatlarının toparlanmasına yol açıyor.

ALTIN FİYATLARINDA ‘RUSYA’ ETKİSİ

Salı gününe 1798 dolardan başlayan ons altın Rusya’nın bazı ülkelere petrol satışını yasakladığını duyurmasının ardından saat 18.30 itibarıyla 1833 dolara yükselerek 6 ayın zirvesini test etti. Güne 1079 liradan başlayan gram altın ise 1108 lirayı görerek tarihi rekor kırdı. Ancak altın fiyatlarındaki ani hareketler kısa sürdü. Ons altın 1810 dolar, gram altın ise 1088 lira seviyelerinde denge buldu.

PİYASA DÜN DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz gün ise altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Güne 1812 dolardan başlayan ons altın 1797 dolara kadar geriledikten sonra 1804 dolardan kapandı.

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Dün 1088 liradan başlayan gram altın 1081 liraya kadar geriledikten sonra 1085 liradan kapandı.

ALTIN FİYATLARINDA PRİMLİ SEYİR DİKKAT ÇEKİYOR

Bugüne 1804 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1809 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1802 dolar, en yüksek ise 1810 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1085 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1089 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1083 lira, en yüksek ise 1089 lira seviyeleri görüldü.