İşte altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyonunun yıllık ve aylık bazda düşüş göstermesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı artmış, altın fiyatlarında sert hareketler görülmüştü.

ABD’de aralıkta yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine gerilerken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirmişti. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

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GÖZLER 1 ŞUBAT’TA FED'DE

1 Şubat tarihinde yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN, ONS ALTIN DA 9 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Haftanın ilk işlem gününde 1929 doları görerek 9 ayın zirvesine çıkan ons altın salı ve çarşamba günleri düşüşe geçti.

Pazartesi günü 1165 lirayı görerek tarihi rekor seviyeyi test eden gram altın ons altındaki gerilemeye bağlı olarak salı ve çarşamba günleri düşüşe yöneldi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın şu dakikalarda 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1923 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyesi test edildi.

Haftanın son gününde ise gram altın 1163 liradan işlem görüyor.