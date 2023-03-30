İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasaları geçtiğimiz haftalarda ABD’de başlayan banka krizi sonrası hareketlenmişti. Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde büyük düşüşler görülmüş ve altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı.

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Özellikle kriz ortamında yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin dolar düzeyini aşmıştı.

BANKA KRİZİ ENDİŞELERİNİN HAFİFLEMESİYLE ONS ALTIN DÜN GERİLEDİ

Yeni haftaya 1978 dolardan başlayan ons altın dün 1958 dolar seviyesine kadar düştü. Ons altın çarşamba gününü 1964 dolardan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1964 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1968 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1955 dolar, en yüksek ise 1971 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1210 LİRANIN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta 1200 lira seviyesini aşan gram altın ons altına göre daha iyi performans sergiliyor. Gram altın 1200 lira olan kritik eşiğin üzerinde bulunuyor.

Dün 1213 liradan açılan gram altın 1204 liraya kadar geriledikten sonra 1207 liradan kapandı.

Bugüne 1208 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1212 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1203 lira, en yüksek ise 1215 lira seviyeleri test edildi.