İşte altın fiyatlarında son durum

Para ve emtia piyasaları haftaya hızlı başladı. OPEC+’ın mayıs ayı itibarıyla günlük petrol üretimini 1.16 milyon varil kısma kararı almasının ardından petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

Küresel çapta artan enerji maliyetleri başta ABD olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonist baskılara neden oluyor. ABD yönetimi ise petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor.

OPEC+ üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma kararı almasının ardından petrol fiyatlarının yükseliş göstermesi ABD’de enflasyonun yukarı yönlü seyredeceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana faiz artırım sürecine giren Fed bu yılki son toplantısında politika faizini yüzde 5 seviyesine kadar çıkarmıştı. ABD’de enflasyon hedeflemesi ise yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR FED’İN FAİZ ARTIRIMINI FİYATLIYOR

ABD’de yıllık enflasyon uzun bir süre boyunca düşüş gösterse de hala Fed’in enflasyon hedeflemesinin oldukça üzerinde yer alıyor.

Piyasalar Fed’in enflasyonu dizginleyebilmek için mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırmasını yüzde 58 olasılık olarak fiyatlıyor.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADIKTAN SONRA TOPARLANDI

Haftanın ilk işlem gününe 1968 dolardan başlayan ons altın sabah saatlerinden itibaren düşüşe geçti. Ons altında gün içerisinde en düşük 1949 dolar seviyesi görüldü.

OPEC+’ın petrol kararı ve Fed’in faiz artırımına ilişkin fiyatlamalar sabah saatlerinde dolar endeksi ve tahvil faizini yükseltti. Ancak öğleden sonra piyasalarda rüzgar tersine döndü.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerine doğru 1990 doları gören ons altın günü 1984 dolardan kapattı.

Haftaya 1214 liradan başlayan gram altın ise 1203 lirayı gördükten sonra yükselişe geçti. 1228 lira seviyesini test eden gram altın günü 1224 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1984 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1982 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1977 dolar, en yüksek ise 1985 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1224 liradan başlayan gram altın sabah saatlerinde düşüş gösterdikten sonra öğleye doğru toparlanma kaydediyor. Gram altın şu dakikalarda 1225 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1220 lira, en yüksek ise 1226 lira seviyeleri görüldü.