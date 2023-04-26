İşte altın fiyatlarında son durum

ABD ekonomisine yönelik gelişmeler para ve emtia piyasalarında yönü tayin etmeye devam ediyor. Piyasalarda gözler 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Fed’in mayıs ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak politika metninden ileriye dönük projeksiyonlara yönelik verilecek mesajlar piyasalar açısından büyük önem taşıyor.

2 KRİTİK GELİŞME ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK

ABD’de yıllık enflasyon 9 aydır üst üste gerileme gösterse de çekirdek tüketici fiyatları hala yüksek seyrediyor. Bu hafta ise 2 kritik gelişme altında yönü belirleyecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yarın ABD’de 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Cuma günü ise mart ayı kişisel çekirdek tüketim giderleri verisi takip edilecek. Fed’in enflasyon göstergesi açısından önem verdiği kişisel çekirdek tüketim giderleri piyasalarda fiyatlamaları belirleyebilir.

ONS ALTIN 2 BİN DOLAR SINIRINDA

Geçtiğimiz güne 1989 dolardan başlayan ons altın 2003 dolara kadar yükseldikten sonra 1997 dolardan kapandı.

Bugüne 1997 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1993 dolar, en yüksek ise 2002 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1250 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dün 1240 liradan açılan gram altın 1251 liraya kadar yükseldikten sonra 1247 liradan günü tamamladı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1247 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1244 lira, en yüksek ise 1251 lira seviyeleri görüldü.