İşte altın fiyatlarında son durum

ABD’de borçlanma tavanına ilişkin anlaşmazlıklar ve resesyon korkuları piyasalarda fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin para politikasına ilişkin söylemleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

FED ÜYELERİNDEN KARIŞIK MESAJLAR

New York Fed Başkanı John Williams halihazırda atılan faiz adımlarının etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “bekle-gör” yaklaşımına daha yakın olduğu sinyalini verdi. Williams, “Önceki adımlarımızın etki yaratması için belli bir süre geçmesi gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise “daha yavaş sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini” belirtti. Logan daha aralıklı ve düşük oranlı faiz artırımını ifade eden kademeli politika ayarlamasının enflasyonla mücadele ve finansal koşullar arasında denge tutturulması için faydalı olabileceğini belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Salı günü konuşan Fed üyeleri arasında en şahin tonu belirleyen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise gerekirse daha fazla faiz artırma konusunda “rahat” olacağını dile getirdi. Bloomberg TV’ye konuşan Barkin “Faiz artışlarının gecikmeli etkilerini görmek isterim ama aynı zamanda enflasyonun düştüğünü de görmek istiyorum” dedi.

ONS ALTIN 2 HAFTA SONRA KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Geçtiğimiz güne 2016 dolardan başlayan ons altın 1985 dolara kadar geriledikten sonra 1989 dolardan kapandı. Böylelikle ons altın 2 hafta sonra 2000 dolar seviyesinin altına sarkmış oldu.

GRAM ALTIN 1260 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Dün 1274 liradan açılan gram altın 1258 liraya kadar geriledikten sonra 1261 lira seviyesinden günü tamamladı.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1988 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1987 dolar, en yüksek ise 1993 dolardan kapattı.

Bugün 1261 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1262 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1257 lira, en yüksek ise 1268 lira seviyeleri test edildi.