İşte altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda gözler ABD hazinesinin borçlanma tavanı konusundaki görüşmelerde. Eğer ABD’de borç limiti artırılmazsa hazine temerrüde düşebilir. Borçlanma tavanının artırılması için ABD Kongresi’nde kararın alınması gerekiyor.

BORÇ LİMİTİNDE ANLAŞMA SİNYALİ

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy borç limiti müzakerelerinde bu hafta sonu prensipte bir anlaşmaya varılabileceğini ve gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğini ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Joe Biden Kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

DOLAR ENDEKSİ İKİ AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Bu gelişme sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Yatırımcıların güvenli liman arayışından destek bulan dolar endeksi geçtiğimiz gün 103.624 seviyesini aşarak 2 ayın zirvesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.657 ile sert yükseldi. Dolar endeksi ve tahvil faizindeki artışın etkisiyle birlikte altın fiyatlarında büyük kayıplar görüldü.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz güne 1981 dolardan başlayan ons altın 1952 dolara kadar geriledikten sonra 1957 dolardan kapandı.

DÜN GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Dün 1258 liradan açılan gram altın 1242 liraya kadar geriledikten sonra 1245 liradan günü tamamladı.

ONS ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1965 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1968 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1237 LİRADAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın güne 1244 lira seviyesinden başladı. 1237 lirayı gördükten sonra yükselişe geçen gram altın şu dakikalarda 1251 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1237 lira, en yüksek ise 1254 lira seviyeleri test edildi.

PİYASALAR POWELL’IN KONUŞMASINI BEKLİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ev sahipliği yaptığı Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda "Para Politikası Üzerine Perspektifler" paneline katılacak. Powell’ın saat 18.00 civarında konuşma yapması bekleniyor.