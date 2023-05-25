İşte altın fiyatlarında son durum

ABD'de federal borçlanma tavanının artırılması konusunda henüz bir anlaşma sağlanamaması, ABD dolarının gücünü korumaya devam etmesi altın piyasasını baskılamaya devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİ AŞTI

Geçtiğimiz gün 103.900’lü seviyelere kadar yükselen dolar endeksi bugün kazanımlarını artırarak 104 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.700’ü aştı. Yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte dün altın piyasasında satışlar görüldü.

DÜN ONS VE GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Dün 1975 dolardan açılan ons altın 1956 dolara kadar geriledikten sonra 1957 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Çarşamba günü 1261 liradan açılan gram altın 1251 liraya kadar geriledikten sonra 1251 liradan günü tamamladı.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

1957 dolar desteğinin kırılması halinde 1949 dolar seviyesinin test edilmesini bekleyen analistler, buranın altında destek olarak 1929 doları işaret ediyor. Yukarı hareketlerde ise dirençler 1969 ve 1985 dolar seviyelerinde.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1956 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1955 dolar, en yüksek ise 1961 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1251 liradan açılan gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1250 lira, en yüksek 1255 lira seviyeleri test edildi.

YATIRIMCILAR KRİTİK VERİYİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün 15.30’da açıklanacak olan ABD ekonomisi 1. çeyrek büyüme tahmininde olacak. 2022 yılı 4’üncü çeyrekte büyüme yüzde 2.6 olarak açıklanmıştı. 2023 yılı ilk çeyrekte büyümenin yüzde 1.1 olarak açıklanması bekleniyor.