İşte altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekmişti. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin güçlenmesi ons altın fiyatı üzerinde baskı oluştururken, bu durum gram altın fiyatını da etkiledi.

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Ons altın geçen hafta çarşamba günü 1915 dolara kadar geriledi. Gram altında da düşüş yaşandı. Sonrasında ise ons altın ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesiyle birlikte toparlanma gösterdi. Perşembe günü 1923 dolara kadar yükselen ons altın 1919 dolardan kapandı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE ECB'DE

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararında olacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı da yatırımcıların odağında.

BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününde ons altın 1921 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1920 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün gram altın 1660 liradan işlem görüyor.