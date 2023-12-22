İşte altın fiyatlarında son durum

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Son açıklanan Fed faiz kararı sonrasında piyasalarda 2024 yılına ilişkin bir faiz indirimine gidileceği fiyatlanıyor.

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Geçen hafta Fed tutanaklarında üyeler 2024 yılı için toplamda 3 kez, 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğini öngördüler. Piyasalar haziran ayından önce bir faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakıyor.

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FED ÜYELERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Piyasalar olası bir faiz indirimini fiyatlarken, Fed üyelerinden ise aceleci olunmaması gerektiğine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Fed üyesi Raphael Bostic’e göre gelecek yıl faizleri indirmek için aciliyet oluşmayacak. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bir sonraki politika adımını değerlendirirken ABD Merkez Bankası'nın kararlı ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Fed üyelerinin 2024’te medyan tahmin olarak üç faiz indirimi beklentisine karşılık Bostic iki faiz indirimi bekliyor.

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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda faizleri indirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Barkin gelecek yıl kaç faiz indirimi beklediği sorusunu ise yanıtlamadı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın şu dakikalarda yükselerek 2048 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2043 dolar, en yüksek ise 2055 dolar seviyeleri görüldü. Gram altın ise yükselerek 1921 liradan işlem görüyor.