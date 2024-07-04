İşte altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı ABD özel sektör istihdamı verisindeydi. Tarım dışı istihdamın öncü verisi olarak değerlendirilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerinin az altında kaldı.

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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre haziran ayında özel sektörde istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti 160 bin artış olacağı yönündeydi.

FED TUTANAKLARINDA ŞAHİN MESAJLAR

Öte yandan geçtiğimiz günün bir diğer önemli gelişmesi ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair yayınlanan tutanaklarıydı. Fed tutanaklarında üyeler kendilerine daha fazla güven verecek ek bilgiler ortaya çıkana kadar faizi düşürmenin uygun olmasını beklemediklerini bildirdiler.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz gün ons altın fiyatı 2364 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın 2477 lirayı test etti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

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Haftanın dördüncü işlem gününe 2356 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2359 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2350 dolar, en yüksek ise 2362 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2465 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2471 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2456 lira, en yüksek ise 2472 lira seviyeleri görüldü.