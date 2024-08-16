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Uzmanparaİşte altın fiyatlarında son durum
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İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında hareketli seyir bu hafta itibarıyla sürüyor. Çarşamba günü gram altın 2674 lira ile tarihi rekor kırmıştı. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar...

16.08.2024 - 09:05 | | UZMANPARA
İşte altın fiyatlarında son durum

 Küresel piyasalarda ABD’de açıklanan perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları verileri sonrası swap yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024’te 100 baz puandan daha az faiz indireceğini fiyatlamaya başladı. 

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Yatırımcılar eylül, kasım ve aralık aylarında 25’er baz puanlık üç indirimi fiyatlıyor. 

GÖZLER ALTINDA 

Ons altın bugün 2456 dolar ile yatay seyrederken, gram altın 2661 lira ile hafif yükseliyor. Çarşamba günü gram altın 2674 lira ile tarihi rekor seviyeyi test etmişti. 

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