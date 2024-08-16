İşte altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda ABD’de açıklanan perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları verileri sonrası swap yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024’te 100 baz puandan daha az faiz indireceğini fiyatlamaya başladı.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yatırımcılar eylül, kasım ve aralık aylarında 25’er baz puanlık üç indirimi fiyatlıyor.

GÖZLER ALTINDA

Ons altın bugün 2456 dolar ile yatay seyrederken, gram altın 2661 lira ile hafif yükseliyor. Çarşamba günü gram altın 2674 lira ile tarihi rekor seviyeyi test etmişti.